Vehiculul militar capturat de ucraineni de la ruși, folosit cu succes în bătălia pentru Bahmut. Ce este UR-77 Meteorit VIDEO

Ucrainenii rezistă cu succes în Bahmut, chiar dacă rușii revendică periodic cucerirea orașului. Armata Ucrainei folosește cu succes un vehicul militar capturat în timpul invaziei rusești.

Este vorba despre un UR-77 Meteorit, care poate fi folosit cu succes în bătăliile din orașe. Un UR-77 ucrainean a tras direct în pozițiile rusești și a declanșat încărcătura care le-a pulverizat.

Ucraina nu deținea niciunul dintre aceste vehicule înainte de războiul de amploare. Toate vheiculele militare de acest timp din serviciile ucrainene sunt capturate.

UR-77 Meteorit este un vehicul sovietic de deminare, înarmat cu un lansator și două încărcături de linie folosite de deminarea câmpurilor de luptă.

I reported yesterday that Russians got pushed back and behind the Korsunskogo Street in Bakhmut and here we have visual evidence, and what evidence indeed.

An Ukrainian UR-77 fired right into Russian positions and triggered the charge which pulverized them.

It has to be noted… https://t.co/PLyYLHVKDX pic.twitter.com/iEBhjU1qwc