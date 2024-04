Strategia geopolitică a multor state s-a schimbat odată cu începerea invaziei lui Putin din Ucraina, iar altele o modelează în funcție de dinamica regională și de interesele proprii. Rusia primește o lovitură de grație din partea Beijingului, care strangulează afacerile Kremlinului. Mai multe bănci din China au restricționat tranzacțiile cu Rusia de teama represaliilor Statelor Unite.

A treia bancă din lume ca mărime după capitalizarea bursieră, Banca Industrială și Comercială a Chinei (ICBC) și alți trei creditori de top au încetat să accepte practic toate plățile din Rusia pentru a evita pedeapsa SUA, pentru că a ajutat această țară în războiul împotriva Ucrainei, potrivit Newsweek.

China s-a opus sancțiunilor împotriva Rusiei de la începutul invaziei din 2022 și a susținut economia izolată a vecinului său din nord prin comerț și investiții puternice.

Cu toate acestea, băncile chineze au devenit din ce în ce mai aspre la riscuri de când președintele american Joe Biden a semnat un ordin executiv în decembrie care impune sancțiuni secundare unei game largi de industrii despre care se consideră că sprijină lanțul de aprovizionare militar al Rusiei.

Aproape imediat, comercianții ruși au început să întâmpine dificultăți în efectuarea plăților către băncile chineze pentru produse finite, iar situația s-a înrăutățit abia în martie, potrivit rapoartelor locale.

Izvestia a citat o sursă anonimă din comunitatea de afaceri rusă care a spus că până la sfârșitul lunii trecute, până la 80% din transferuri au fost returnate de China.

Alexey Egarmin, director general al Consiliului de Afaceri la Camera de Comerț și Industrie a Rusiei, a declarat că un număr tot mai mare de instituții financiare au încetat să accepte complet plățile rusești în yuani chinezești.

Printre acestea se numără ICBC, China CITIC Bank și Industrial Bank Co.—cea mai mare, a zecea cea mai mare și, respectiv, a 12-a cea mai mare bănci din China în ceea ce privește capitalizarea de piață — împreună cu Bank of Taizhou.

Ieșirile lor din afacerile rusești urmează cele ale altor instituții de credit majore, cum ar fi Bank of Ningbo și Ping An Bank, la începutul acestui an. Directorul comercial al lui Impaya Rus, Alexei Razumovsky, a descris cum se desfășoară acum tranzacțiile cu marile bănci chineze.

În primul rând, ele stau neatinse pentru perioade lungi înainte ca expeditorul să fie rugat să trimită informații suplimentare pentru verificare. Transferul este apoi refuzat fără explicații.

Plățile rusești care trec sunt acum gestionate în principal de către creditori mai mici, dar chiar și acestea încep să fie analizate, a spus Razumovsky. Dolarul american nu este o alternativă fezabilă la yuan, deoarece plățile în valută verde sunt ușor de urmărit din S.U.A.