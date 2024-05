Biden a dat în secret Ucrainei permisiunea de a lovi în interiorul Rusiei cu arme americane (Politico)

Statele Unite ar fi dat undă verde Ucrainei să folosească arme americane pentru a lovi în interiorul Rusiei, însă doar în apropierea Harkovului, au declarat joi, 30 mai, un oficial american și alte două persoane familiarizate cu problema, citate de Politico.

După luni de apeluri din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a ridica restricțiile, Politico, citat de hotnews.ro, scrie că președintele american și-a schimbat poziția.

Exclusive: Biden secretly gave Ukraine permission to strike inside Russia with U.S. weapons.

It's a major reversal of prior restrictions that will help Ukraine to better defend its second-largest city. https://t.co/WY1YP5VRPG