Rușii au lovit din nou puternic Kiev și Harkov

Trupele rusești au reluat, în noaptea de miercuri spre joi, 28 iulie, loviturile asupra capitalei Kiev și asupra orașului Harkov.

Pe parcursul nopții, armata lui Putin a lansat 25 de rachete către diferite zone din cele două mari orașe. Inclusiv un bloc de locuinței a fost lovit de către ruși.

Deocamdată nu a fost stabilit un bilanț al pagubelor.

⚡️Another video from subscribers during the shelling of Kyiv region by Russian troops. pic.twitter.com/MeZyArhwOW

Peste 75.000 de ruşi au fost ucişi sau răniţi în războiul din Ucraina, a declarat miercuri pentru CNN o membră democrată a Camerei Reprezentanţilor din SUA, Elissa Slotkin, potrivit DPA.

ISW - Ukrainian forces may have launched a localized counterattack southwest of #Izyum. Russian forces attacked settlements east of #Siversk and northeast and southeast of #Bakhmut. Ground fighting is ongoing north of #Kharkiv City #War_in_Ukraine pic.twitter.com/08nGtM527R