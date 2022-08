Războiul din Ucraina a intrat în cea de-a 173-a zi. Forțele ruse și cele ucrainene continuă conflictul și se acuză reciproc de o serie de atacuri.

Obuze de artilerie au lovit din nou duminică seara oraşul ucrainean Energodar, în apropiere de centrala nucleară Zaporojie ocupată de Rusia. Fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă pentru bombardamentele de duminică şi ambele au raportat că un civil a fost ucis şi alţii au fost răniţi.

The occupiers shelled #Energodar, which is located near the #Zaporizhzhia nuclear plant. Civilians were injured. Each time the aggressor goes further and further. putin is testing what level of cruelty the world will allow him.