Presupusa capturare a orașului Marinka ar duce la șanse minime de progrese operaționale rapide pentru ruși VIDEO

Presupusa capturarea de către Rusia a localității Marinka în regiunea Donețk reprezintă un câștig tactic limitat și nu permite rușilor niciun avans operațional semnificativ, cu excepția cazului în care forțele ruse și-ar îmbunătățit considerabil capacitatea de a efectua o mișcare rapidă mecanizată înainte, „dar nu dau semne că au făcut-o”, spune Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

Rusia a susținut că a capturat complet orașul pe 25 decembrie, dar comandantul șef al Armatei Ucrainei, Valerii Zalujnîi, a declarat a doua zi că trupele ucrainene au rămas în partea de nord a orașului Marinka.

ISW, un institut de studii militare cu sediul în SUA, evaluează că armata Rusiei controlează probabil „majoritatea, dacă nu toată, Marinka”, în ciuda lipsei unei confirmări vizuale a capturării complete din 26 decembrie.

Dictatorul rus Vladimir Putin a susținut, după cum a menționat ISW, că ocuparea Marinkăi ar permite Rusiei să împingă unitățile de luptă ucrainene departe de Donețk și să stabilească un spațiu operațional mai larg pentru trupele ruse.

Cu toate acestea, orașul mic și complet distrus nu oferă forțelor ruse un punct de sprijin operațional de încredere pentru acțiuni ofensive ulterioare, a susținut ISW.

De la începutul războiului în februarie anul trecut, Rusia a avansat cu aproximativ trei kilometri în adâncime în Marinka, pe care Ucraina a fortificat-o puternic de la prima invazie rusă a Donbasului în 2014.

„Nu există indicii că rata de avansare a Rusiei către următoarele așezări identificate ca obiective tactice ale Rusiei va fi mai rapidă, mai ales având în vedere rata de uzură pe care au suferit-o forțele ruse pentru a captura o mică așezare direct la granița teritoriului pe care Rusia îl controlează din 2014”, se arată în evaluarea ISW.

„Forțele ruse nu au efectuat nicio operațiune ofensivă care să ducă la un avans rapid și mecanizat înainte din primăvara anului 2022, iar capacitățile Rusiei de a efectua manevra mecanizată care ar fi necesară pentru un astfel de avans au fost grav degradate.”

Marinka, care avea o populație înainte de război de aproximativ 9.000 de locuitori, se află imediat la vest de capitala regională, Donețk, care a fost ocupată de Rusia din 2014.

🇷🇺🇺🇦 Footage of what was once the small town of Marinka in the Donetsk region. pic.twitter.com/IrHsLfk3RS