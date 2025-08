Serviciile de informații din Ucraina au deschis o anchetă după ce au apărut suspiciuni că grupări de crimă organizată din Mexic ar fi infiltrat Legiunea Internațională ucraineană pentru a obține instruire avansată în utilizarea dronelor militare. Scopul ar fi utilizarea acestor cunoștințe în conflictele sângeroase cu rivali și forțele de securitate din America Latină și Statele Unite, scrie express.com.

Conform unei comunicări oficiale, SBU — Serviciul de Securitate al Ucrainei — în colaborare cu Direcția de Informații Militare, a declanșat o operațiune comună în urma unor semnale de alarmă venite din partea Centrului Național de Informații al Mexicului, care avertiza încă din primăvară asupra intențiilor anumitor voluntari proveniți din America Latină.

Pe fondul intensificării operațiunilor militare din estul Ucrainei și al avansului rapid în dezvoltarea și utilizarea dronelor de atac — inclusiv cele de tip FPV (first-person view) — structurile criminale mexicane văd în teatrul de război ucrainean o oportunitate fără precedent de pregătire tactică. Acestea urmăresc nu doar preluarea unor tehnologii emergente, ci și înțelegerea strategiilor de război electronic aplicate de armata ucraineană.

Un caz considerat emblematic de anchetatori este cel al unui cetățean mexican cunoscut sub pseudonimul „Aguila-7”. Acesta ar fi pătruns în Legiune folosind acte false salvadoriene, declarându-se voluntar umanitar. Ulterior, a fost repartizat într-o unitate specializată în operarea dronelor în Liov, unde a finalizat un program de pregătire avansată. Competențele sale în contramăsuri de război electronic au stârnit suspiciuni în rândul comandanților, iar investigațiile preliminare au relevat o posibilă afiliere anterioară cu forțele speciale GAFE din Mexic — structură adesea infiltrată de carteluri.

