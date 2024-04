O importantă centrală termică de lângă Kiev, distrusă complet în urma unui atac al rușilor VIDEO

Centrala termică Trypilska a fost complet distrusă în urma unor lovituri rusești, potrivit Interfax Ucraina, care citează un oficial de rang înalt al companiei energetice, transmite Sky News.

Centrala era situată în afara capitalei ucrainene, Kiev, scrie Sky News.

The Trypilska Thermal Power Plant in the Kiev region was totally destroyed last night. pic.twitter.com/bpcTQK1s2A

Potrivit Nexta, TPP Trypilska genera mai mult de 50% din energie pentru regiunea Kiev.

Șeful Ministerului Energiei de la Kiev, Herman Halushchenko, a declarat că rețeaua electrică a Ucrainei a suferit în ultimele săptămâni cel mai masiv atac de la începutul unei invazii ruse pe scară largă în 2022.

‼️ Trypilska TPP generated more than 50% of the energy for the Kyiv region. It was completely destroyed by the Russian strike

Ukraine's power grid, according to Herman Halushchenko, head of the Energy Ministry, has in recent weeks been undergoing the most massive attack since… pic.twitter.com/Njt6mAoAYd