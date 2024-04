Ministrul de finanţe ucrainean, Serghei Marcenko, a anunțat că Ucraina a cheltuit 4 miliarde de dolari pentru achiziţionarea de armament, în încercarea de a compensa deficitul de arme şi muniţii cauzat de întârzierile în trimiterea asistenţei militare din partea aliaţilor săi, transmite EFE.

Serghei Marcenko mai spune că lipsa ajutorului sau întârzierile în sprijinul Ucrainei afectează negativ capacitatea țării de a ne înfrunta inamicul pe front.

„La începutul anului 2024, Ucraina s-a aflat într-o situaţie dificilă din cauza cantităţilor insuficiente atât de finanţare, cât şi de arme şi muniţie”, a explicat Marcenko într-un mesaj publicat pe reţelele sale de socializare, după ce a participat miercuri la Washington la cea de-a cincea reuniune ministerială despre Ucraina a Băncii Mondiale şi a Fondului Monetar Internaţional.

Marcenko a avertizat cu privire la „consecinţele negative pentru bugetul Ucrainei” ale cheltuielilor pentru armament care ar fi putut fi evitate dacă partenerii Kievului ar fi trimis ajutorul pe care îl plănuiseră.

Ministrul ucrainean a lăudat „politicile eficiente” ale guvernului său, care „au permis menţinerea stabilităţii financiare” în ciuda cheltuielilor neaşteptate şi a întârzierilor în ajutorul economic internaţional.

