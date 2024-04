Beijingul sfidează SUA. O navă care transferă arme către Rusia, găzduită de China. ”Nu vom sta cu mâinile în sân”

China asigură acostarea unui cargo rusesc sancţionat de SUA, implicat în transferuri de arme nord-coreene către Rusia, potrivit unor imagini din satelit. Dovezile sunt de natură să susţină îngrijorările tot mai mari ale SUA cu privire la sprijinul pe care Beijingul îl acordă Moscovei în războiul de agresiune împotriva Ucrainei.

Grupul britanic de reflecţie britanic Royal United Services Institute (RUSI) susţine că nava rusă Angara, care din august 2023 a transportat în porturile ruseşti mii de containere despre care se crede că ar conţine muniţii nord-coreene, a fost ancorată din februarie pe un şantier naval chinezesc din provincia Zhejiang (est), scrie Reuters.

Imaginile din satelit obţinute de RUSI în ultimele luni de la companii, inclusiv de la firma de imagistică terestră Planet Labs PBC, cu sediul în San Francisco, au arătat că nava Angara a acostat la şantierul naval Zhoushan Xinya din Zhejiang, care pe site-ul său web spune că este cea mai mare companie privată de reparaţii navale din China.

🇨🇳-🇷🇺-🇰🇵 #UK's think tank Royal United Services Institute reported that it had spotted from a satellite the #Russian ship 'Angara' at a #Chinese shipyard in Zhejiang province, which is being used to deliver weapons to (and from) #Russia to North Korea. pic.twitter.com/xqvKfxUQoY