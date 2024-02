Dezvăluiri în premieră despre acțiunile secrete ale SUA: CIA luptă contra lui Putin în Ucraina

De mai bine de un deceniu, Statele Unite au întreținut un parteneriat în privința Serviciilor Secrete cu Ucraina, care este acum esențial pentru ambele țări în contracararea Rusiei. Dezvăluiri în premieră din spatele ușilor închise arată cum ajută CIA-ul în secret Ucraina să lupte contra lui Putin. Un buncăr subteran discret, ascuns, în Ucraina găzduiește echipe de militari care urmăresc sateliții spioni ruși și ascultă conversațiile comandanților ruși. Baza este aproape în totalitate finanțată și echipată de CIA.

Acum la intrarea în al treilea an al unui război care s-a soldat cu pierderea a sute de mii de vieți, parteneriatul de informații dintre Washington și Kiev este un pivot al capacității Ucrainei de a se apăra. CIA și alte agenții de informații americane furnizează date pentru lovituri țintite cu rachete, urmăresc mișcările trupelor rusești și ajută la sprijinirea rețelelor de spionaj, potrivit The New York Times.

Dar parteneriatul nu este o creație în timp de război și nici Ucraina nu este singurul beneficiar. Ea a prins rădăcini în urmă cu un deceniu, s-a reunit sub formă de crize sub trei președinți americani foarte diferiți, împinși înainte de indivizi cheie care și-au asumat adesea riscuri îndrăznețe.

A transformat Ucraina, ale cărei agenții de informații au fost mult timp considerate ca fiind complet compromise de Rusia, într-unul dintre cei mai importanți parteneri de informații ai Washingtonului împotriva Kremlinului de astăzi.

O bază secretă dintr-o pădure ucraineană face parte dintr-o rețea de baze de spionaj susținută de C.I.A., construită în ultimii opt ani, care include 12 locații secrete de-a lungul graniței cu Rusia. Înainte de război, ucrainenii au ajutat americanii prin colectarea de interceptări care au ajutat să dovedească implicarea Rusiei în doborârea în 2014 a unui avion comercial, zborul 17 Malaysia Airlines.

În jurul anului 2016, CIA a început să antreneze o forță de comando ucraineană de elită – cunoscută sub numele de Unitatea 2245 – care a capturat drone și echipamente de comunicații rusești, astfel încât tehnicienii CIA le-ar putea face inginerie inversă și ar putea sparge sistemele de criptare ale Moscovei. (Un ofițer din unitate a fost Kirilo Budanov, acum generalul care conduce serviciile de informații militare ale Ucrainei.)

Iar Central Intelligence Agency (CIA) a ajutat, de asemenea, la formarea unei noi generații de spioni ucraineni care au activat în interiorul Rusiei, în toată Europa și în Cuba și în alte locuri în care rușii au o prezență mare.

CIA și MI6 ajută în timp real Ucraina

Relația este atât de înrădăcinată încât ofițerii CIA au rămas într-o locație îndepărtată din vestul Ucrainei când administrația Biden a evacuat personalul american în săptămânile înainte de invadarea Rusiei în februarie 2022. În timpul invaziei, ofițerii au transmis informații critice, inclusiv unde Rusia plănuia lovituri și ce sisteme de arme vor folosi.

După ce Putin a lansat invazia pe 24 februarie 2022, ofițerii CIA dintr-un hotel erau singura prezență pe teren a guvernului american. În fiecare zi, la hotel, se întâlneau cu contactele lor ucrainene pentru a transmite informații.

La 3 martie 2022 — a opta zi de război — echipa CIA a oferit o imagine de ansamblu precisă a planurilor rusești pentru următoarele două săptămâni. Rușii aveau să deschidă în aceeași zi un coridor umanitar din orașul asediat Mariupol și apoi să deschidă focul asupra ucrainenilor care l-au folosit.

Rușii plănuiau să încercuiască orașul port strategic Odesa, potrivit CIA, dar o furtună a întârziat asaltul și rușii nu au luat niciodată orașul. Apoi, pe 10 martie, rușii intenționau să bombardeze șase orașe ucrainene și deja introduseseră coordonatele în rachetele de croazieră pentru acele lovituri.

De asemenea, rușii încercau să îi asasineze pe înalții oficiali ucraineni, inclusiv pe Volodimir Zelenski. În cel puțin un caz, CIA a împărtășit informații cu agenția națională a Ucrainei care au contribuit la perturbarea unui complot împotriva președintelui, potrivit unui înalt oficial ucrainean.

Când asaltul rusesc asupra Kievului a stagnat, șeful stației CIA s-a bucurat și le-a spus omologilor săi ucraineni că „i-au lovit pe ruși în față”, potrivit unui ofițer ucrainean care se afla în cameră.

CIA rămâne în Ucraina

În câteva săptămâni, CIA se întorsese la Kiev, iar agenția a trimis zeci de noi ofițeri pentru a-i ajuta pe ucraineni. Unii dintre ofițerii CIA au fost dislocați în bazele ucrainene. Ei au revizuit liste cu potențiale ținte ruse pe care ucrainenii se pregăteau să le lovească, comparând informațiile pe care ucrainenii le aveau cu informațiile americane pentru a se asigura că sunt exacte.

Înainte de invazie, CIA și Serviciul Secret britanic MI6 își instruiseră omologii ucraineni în ceea ce privește recrutarea surselor și construirea de rețele clandestine și partizane.

În iulie 2022, spionii ucraineni au văzut convoaiele rusești pregătindu-se să traverseze un pod strategic peste râul Nipro și au notificat MI6. Ofițerii de informații britanici și americani au verificat apoi rapid informațiile ucrainene, folosind imagini din satelit în timp real. MI6 a transmis confirmarea, iar armata ucraineană a deschis focul cu rachete, distrugând convoaiele.

Întrebarea pe care unii ofițeri de informații ucraineni o pun acum omologilor lor americani – în timp ce republicanii din Parlament cântăresc dacă să reducă ajutorul de miliarde de dolari – este dacă CIA îi va abandona. „S-a întâmplat înainte în Afganistan și acum se va întâmpla în Ucraina”, a spus un ofițer ucrainean superior.

Referindu-se la vizita lui William Burns, șeful CIA, la Kiev de săptămâna trecută, un oficial CIA a spus: „Am demonstrat un angajament clar față de Ucraina de-a lungul multor ani și această vizită a fost un alt semnal puternic că angajamentul SUA va continua”.