Forțele armate ale Ucrainei au capturat multe tipuri de arme ale trupelor Rusiei pe câmpul de luptă. Recent ele au pus mâna pe un sistem de apărare antiaeriană tip Pantsir. Serviciile de Informații ucrainene au rămas uimite să găsească în interiorul acestuia, dar și în alte echipamente militare, microcipuri fabricate în Statele Unite.

Cele 8 cipuri americane descoperite în sistemul Pantsir sunt produse de firmele de tehnologie Intel, Micrel, Micron Tehnology și Atmel Corp, potrivit The Drive.

Acest lucru dovedește dependența puternică a Rusiei de microcipurile străine, în special cele fabricate în Statele Unite. În plus, specialiștii ucraineni au mai găsit cipuri americane de la AMD, Rochester Electronics, Texas Instruyments și Linear Technology.

Descoperirea acestor cipuri produse în SUA, în armele rusești, a oferit informații ”mai detaliate” despre locurile de unde Moscova primește componente critice pentru sistemele sale de arme.

#Ukraine: The Russian forces lost another Pantsir-S1 AD system in the vicinity of #Mykolaiv Oblast. It seems to be in very good condition. pic.twitter.com/WjDv7EW3Lm