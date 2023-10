Coloană de vehicule militare rusești, distrusă de ucraineni. Asaltul a fost filmat VIDEO

Forțele speciale ucrainene au distrus o coloană de vehicule de luptă în Zaporojia, potrivit Statului Major al Armatei.

Recunoașterea aeriană a reperat cinci vehicule de infanterie și două camioane într-o centură forestieră, înainte ca artileria să fie lansată asupra țintelor.

Cercetașii din unitățile denumite "Rabid Panda" și "Saint" urmăreau coloana printr-un sat din districtul Tokmak de două săptămâni, a relatat site-ul de știri ucrainean RIA Melitopol.

💀Destruction of 🇷🇺 5 BMPs, 2 anti-tank vehicles and a BC field depot.

As a result of the magical detonation of the field storage of ammunition, other enemy equipment was also damaged#Zaporizhzhia pic.twitter.com/ncenYxiZTG