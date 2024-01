Comandantul Marinei ucrainene, Oleksii Neizhpapa, a declarat pentru Sky News că starea războiului ar fi fost foarte diferită dacă aliații nu ar fi dat restricții Kievului privind utilizarea armelor occidentale.

Într-un interviu publicat pe 27 ianuarie, viceamiralul Neizhpapa a semnalat că Kievul ar fi putut câștiga războiul mai repede dacă ar fi avut permisiunea de a trage cu arme occidentale împotriva unor ținte din interiorul Rusiei.

”Trebuie să avem capacitățile necesare pentru a ne asigura că Rusia va renunța pentru totdeauna la gândul de a privi măcar în direcția Ucrainei, inclusiv pe mare”, a declarat Neizhpapa, citat de Sky News.

De-a lungul războiului de amploare, Ucraina a lovit în mod regulat flota rusă din Marea Neagră, cea mai cunoscută lovitură fiind scufundarea crucișătorului de rachete Moskva al marinei ruse, a cărui valoare este estimată la 750 de milioane de dolari în aprilie 2022.

În octombrie 2023, ministrul britanic al Forțelor Armate, James Heappey, a declarat că recentele atacuri ale Ucrainei asupra flotei rusești din Marea Neagră au dus la ”înfrângerea funcțională” a marinei rusești din Marea Neagră.

⚡️To prevent the 🇷🇺Russian fleet from attacking and to ensure the access of ships to 🇺🇦Ukrainian ports - the Commander of the Navy of Ukraine, Vice Admiral Oleksiy Neizhpapa, in an interview with Sky News, named two goals of the war against the Russian Federation at sea… pic.twitter.com/BZwHyVvJzR