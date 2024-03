Un ofițer din Direcția Principală de Informații (GUR) din Ministerul Apărării de la Kiev, Andri Iusov, afirmă că ”pe teritoriul Ucrainei, are loc un război la scară largă de mai bine de doi ani” și combatanții anti-Putin acționează ”în mod independent” pe teritoriul Rusiei.

”Ca cetățeni ai Rusiei, au tot dreptul să facă acest lucru”, consideră Andri Iusov. În opinia acestuia, combatanții ruși din Legiunea ”Libertatea Rusiei”, RDK (n. r. Corpul Voluntarilor Ruşi” și ”Batalionul Siberian” operează ”în mod independent pe teritoriul așa-numitei Federații Ruse, ca structuri și organizații independente, îndeplinindu-și sarcinile sociale şi politice”.

”La urma urmei, sunt cetățeni ai Federației Ruse și au tot dreptul să facă acest lucru”, repetă ofițerul ucrainean de informații.

Vorbind despre atacurile de marți dimineața, 12 martie, ale combatanților anti-Putin în regiunile ruse Kursk și Belgorod, Iusov amintește că nu au loc pentru prima dată.

”Pe teritoriul Ucrainei, are loc un război la scară largă de mai bine de doi ani. Este vorba și despre arme ‘trofeu’ (capturate de la armata rusă, n.r.). Dacă vorbim de acțiunile din cadrul forțelor de securitate și apărare ucrainene, bineînțeles că este vorba despre arme ucrainene, de producție ucraineană”, afirmă ofițerul.

Aceasta susține că unitățile de combatanți anti-Putin sunt bine organizate încât ”reușesc, iar şi iar, să se întoarcă acasă și să-şi îndeplinească sarcinile”, nu neapărat fiind vorba de ”modul în care (n. r. ruşii) păzesc (n. r. frontiera)”.

Freedom of Russia Legion fighters claim to have entered the village of Tetkino, Kursk Region

In the video the fighters claim that they are fighting in Tetkino. On the evening of March 12, the Russian Defense Ministry claimed full control over the settlement. pic.twitter.com/FC0serLFvI