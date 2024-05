Rușii încep să producă limuzine de lux la fosta fabrică Toyota de lângă Sankt Petersburg. Cum arată noua mașină primită de Putin VIDEO

Fosta uzină Toyota de lângă Sankt Petersburg va fi folosită, începând din 2024, pentru producerea de automobile de lux Aurus, a declarat marţi, 7 mai, vicepremierul rus Denis Manturov, pentru Itar Tass.

Modelul Aurus Senat, o versiune restilizată a limuzinei ZIL din epoca sovietică, este maşina oficială a preşedintelui Rusiei, iar Vladimir Putin a venit marţi, 7 mai, la ceremonia de inaugurare de la Kremlin chiar într-o limuzină Aurus.

Vicepremierul Denis Manturov a declarat pentru Itar Tass că producţia de automobile la uzina de asamblare de lângă Sankt Petersburg ar urma să demareze până la finele acestui an, adăugând că fosta uzină Toyota a fost transferată către Aurus "în urmă cu mult timp".

Oficialii ruşi caută modalităţi prin care să repună în funcţiune uzinele de automobile care au fost abandonate după retragerea din Rusia a constructorilor auto străini, ca urmare a invadării Ucrainei, în luna februarie 2022.

Toyota a transferat uzina de lângă Sankt Petersburg către compania de stat NAMI, care are o participaţie majoritară la marca Aurus, în luna martie a anului trecut.

Aurus Motors a început să producă automobile de lux în 2021, în regiunea Tatarstan, la aproximativ 1.000 de kilometri de Moscova. Potrivit firmei de analiză Autostat, aproximativ 40 de automobile marca Aurus au fost vândute în Rusia de la începutul anului şi până în prezent.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marţi că preşedintele Vladimir Putin va utiliza versiunea restilizată a limuzinei Aurus, care a fost prezentată la ceremonia de inaugurare care a avut loc marţi la Kremlin.

