Consiliul Europei urmează să adopte vineri sancţiuni la adresa Rusiei

Consiliul Europei (CoE) a anunţat joi seară că planifică să adopte vineri sancţiuni la adresa Rusiei după agresiunea armată asupra Ucrainei, transmite AFP.

Aceste sancţiuni ar putea fi anunţate la finalul unei noi "reuniuni extraordinare" a reprezentanţilor permanenţi ai celor 47 de state membre - printre care Rusia şi Ucraina - care joi au dezbătut cu uşile închise timp de ore întregi la Strasbourg.

Ei ar putea invoca articolul 8 din statutul CoE ce permite suspendarea tuturor drepturilor de reprezentare ale unui stat membru atunci când acesta încalcă grav dreptul sau chiar, într-o etapă ulterioară, să îl excludă.

Potrivit Daily Mail, deputatul conservator John Howell, şeful delegaţiei britanice la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), s-a exprimat deja în Camera Comunelor în favoarea suspendării Rusiei.

"Susţin pe deplin ceea ce tocmai a spus" Howell, a întărit cu acelaşi prilej premierul Boris Johnson.

LIVE NOW: press conference following the special #EUCO on the situation in Ukraine https://t.co/TJAm4bKb3F