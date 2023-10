Rezultatul atacurilor ucrainene de succes în Crimeea: Rusia și-a retras flota din Sevastopol. Unde au fost mutate navele și submarinele

Atacurile sistemice ale Ucrainei asupra infrastructurii militare din Crimeea, a centrelor logistice, a centrelor de comandă ale Flotei Mării Negre și a navelor Flotei Mării Negre au dus la relocarea și retragerea treptată a Flotei Mării Negre din Sevastopol. Unele nave au fost relocate la Feodosia, iar multe la Novorossiysk.

”În special, Flota Mării Negre a relocat toate submarinele (purtătoare de rachete Kalibr) din Sevastopol. Se pare că, în prezent, niciunul dintre ele nu se află la ancorarea din Golful de Sud. Singurul submarin aflat la doc este submarinul ucrainean capturat ”Zaporojia”.

Se pare că majoritatea submarinelor au fost mutate la Novorossiysk.

În mare parte datorită acestei neutralizări parțiale a Flotei rusești din Marea Neagră și a faptului că flota actuală este acum blocată la Sevastopol, navigația în nord-vestul Mării Negre, de-a lungul coastelor României și Bulgariei, a devenit mai sigură”, spune Anton Gerashchenko, consilier al Ministrului Afacerilor Interne al Ucrainei, fost

Potrivit acestuia, cele trei porturi ucrainene de la Marea Neagră au putut să primească din nou nave pentru exportul de cereale. Aceasta în ciuda amenințărilor Rusiei de a bombarda navele care călătoresc spre porturile ucrainene.

The Exodus of Russian ships from Sevastopol

