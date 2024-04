Zelenski critică Occidentul pentru poziția ezitantă: ”Este complet inacceptabil” VIDEO

După moartea mai multor salvatori ucraineni în urma unui atac al Rusiei la Harkov, centrul administrativ al regiunii cu acelaşi nume din nord-estul Ucrainei, bombardat intens de ruşi în ultimul timp, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat ezitarea Occidentului de a furniza ajutor militar ţării sale ca fiind ”complet inacceptabilă”.

"Un nou sistem de apărare antiaeriană ar putea schimba în mod fundamental situaţia", a afirmat Zelenski într-un mesaj video difuzat joi seara, în care a spus că este recunoscător fiecărei ţări care caută modalităţi de a-i ajuta ţara.

Dar "este complet inacceptabil faptul că atât de multe ţări din lume se gândesc încă la modul în care pot contracara teroarea, deşi nu ar fi nevoie decât de câteva decizii politice", consideră liderul ucrainean.

Special attention is now to Kharkiv and the consequences of Russian strikes on the city. Today, unfortunately, four people were killed, including three rescuers from our State Emergency Service of Ukraine because of a "Shahed" strike on an ordinary residential area. They arrived… pic.twitter.com/ZrLAwb3kcq