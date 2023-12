Un nou ajutor militar promis de Danemarca Ucrainei la finalul celui de-al doilea summit al țărilor nordice VIDEO

Danemarca a promis să sprijine Kievul cu un ajutor militar suplimentar, în timpul conferinţei de presă de la finalul celui de-al doilea summit între ţările nordice şi Ucraina, desfăşurat miercuri la Oslo, transmite DPA.

În prezenţa preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi a liderilor din Norvegia, Suedia, Finlanda şi Islanda, premierul danez Mette Frederiksen a anunţat că guvernul de la Copenhaga va prezenta joi, în parlament, un pachet de asistenţă în valoare totală de aproape 1 miliard de euro pentru Ucraina.

Dacă va fi adoptat de parlamentul danez, pachetul de asistenţă va include tancuri, drone, muniţii şi alte echipamente necesare forţelor armate ucrainene.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy arrived in Oslo

He will meet with the heads of Denmark, Iceland, Finland, Sweden and Norway, as well as Norwegian King Harald V during the Ukraine-Northern Europe summit. pic.twitter.com/YljY9DyQXl