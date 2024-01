Cât a câștigat Zelenski în primul an de război. Declarația de avere a președintelui ucrainean, făcută publică pentru prima dată

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a publicat duminică declaraţia de avere pe 2021 şi 2022, care arată că veniturile liderului de la Kiev au scăzut, relatează The Kyiv Independent.

Potrivit datelor de pe site-ul preşedinţiei ucrainene, fluxul de bani al familiei liderului a scăzut în 2022 comparativ cu 2021 cu 1,8 milioane grivne (UAH), adică 47.500 dolari.

Familia Zelenski a câştigat 285.198 de dolari în 2021, deşi aproape 141.278 de dolari din această sumă au provenit din vânzarea de obligaţiuni de trezorerie.

Venitul din 2021 a fost cu aproape 314.827 de dolari mai mic decât cel din 2020.

