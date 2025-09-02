Războiul din Ucraina provoacă un deficit global de trotil. Polonia a rămas singurul furnizor oficial de TNT pentru Pentagon

Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina a dus la un deficit semnificativ de trotil (TNT) la nivel mondial – o substanță explozivă utilizată deopotrivă în scopuri militare și industriale de mai bine de un secol.

Potrivit unui articol publicat de The New York Times, cererea crescută generată de conflictul din Ucraina a făcut ca această substanță, odinioară ieftină și ușor de obținut, să devină tot mai scumpă și mai greu accesibilă.

Trotilul – de la muniții la construcții civile

Trotilul, cunoscut și sub denumirea chimică de trinitrotoluen, a fost utilizat pe scară largă în ambele războaie mondiale și în deceniile ce au urmat, atât pentru umplerea proiectilelor de artilerie și a bombelor aviatice, cât și în industria civilă — în special pentru excavări în construcții, exploatarea carierelor și infrastructura de transport.

Totuși, producția trotilului generează deșeuri toxice, ceea ce a determinat autoritățile americane să închidă, în anii 1980, ultimele fabrici interne de acest tip. În consecință, Statele Unite au devenit dependente de importurile de TNT din țări precum China, Rusia, Polonia și Ucraina, care ofereau produsul la prețuri competitive și gestionau separat procesul de neutralizare a reziduurilor periculoase.

Reorientarea resurselor către frontul ucrainean

În contextul războiului declanșat în 2022, SUA au încetat să mai trimită către reciclare munițiile vechi din depozitele militare, preferând păstrarea acestora ca rezerve strategice. Această decizie a redus drastic sursa alternativă de trotil pentru sectorul civil din America.

În prezent, Polonia a rămas singurul furnizor oficial de TNT pentru Pentagon, însă mare parte din producția poloneză este direcționată direct către Ucraina, pentru a acoperi nevoile armatei sale în conflictul cu Rusia.

Blocaj pe lanțul global de aprovizionare

Situația a fost agravată de oprirea exporturilor de trotil din Rusia și China către Statele Unite. Această schimbare afectează atât producția de armament, cât și lucrările civile — în special în domeniul extracției de materiale de construcție esențiale pentru drumuri, poduri și alte proiecte de infrastructură.

Pentru a reduce dependența de importuri, Congresul SUA a aprobat construirea unei noi fabrici de TNT în statul Kentucky, cu un buget de aproximativ 435 de milioane de dolari. Uzina urmează să fie finalizată până în 2028, însă va produce exclusiv pentru uz militar, fără a furniza explozivi pentru sectorul privat.

Aceasta înseamnă că industria civilă din SUA se va confrunta în continuare cu dificultăți în obținerea explozibililor necesari pentru activitățile miniere și de construcții. Potrivit experților, acest lucru ar putea duce la întârzieri în proiectele majore și la creșteri semnificative ale costurilor materiilor prime.

„Lumea așa cum o cunoaștem nu poate funcționa fără explozibili industriali,” a declarat Clark Mica, președintele Asociației Industriei Explozivilor din SUA, subliniind că în 9 din 10 cazuri extracția resurselor minerale implică utilizarea de materiale explozive.

Căutarea alternativelor

Pentru a face față crizei, unele companii americane au început să testeze substituenți pentru trotil, precum pentaeritritol tetranitrat (PETN), produs deja în trei fabrici din SUA. Totuși, capacitatea actuală de producție rămâne insuficientă pentru a acoperi cererea existentă.

Reprezentanți ai armatei americane au confirmat, sub protecția anonimatului, că Pentagonul a identificat deja surse suplimentare de trotil în afara Poloniei și că se depun eforturi sistematice pentru extinderea producției interne de pulberi și explozibili.

