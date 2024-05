Delirul propagandei ruse, fără limite. Un preot susține că un soldat ”a murit și a înviat” pe frontul din Ucraina VIDEO

Propaganda lui Putin nu are limite. Un preot a sugerat, într-o emisiune TV, că soldații care luptă împotriva ucrainenilor nu pot fi uciși.

Mai mult, el a susținut că are dovezi că pe front au loc tot felul de ”minuni”. Una dintre ele ar fi însă că a văzut un video cu un soldat chinez care a înviat după ce a fost împușcat. Ulterior, acesta s-ar fi botezat, alăturându-se bisericii ortodoxe ruse.

Declarațiile preotului au fost postate pe rețeaua X de Anton Gherașcenko, consilier în Ministerul ucrainean de Interne.

A Russian priest shared a story of how a Chinese man was killed in a "special military operation" but resurrected.

