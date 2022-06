Depozit de muniție rusesc aruncat în aer VIDEO

O serie de explozii au fost observate joi seară, 16 iunie, la depozitul de muniție din Khrustalnyi, regiunea ocupată Luhansk.

Potrivit imaginilor postate pe Twitter, exploziile sunt vizibile de la mare distanță și demonstrează faptul că armata rusă este alimentată în continuare cu armament, în ciuda zvonurilor care circulă de partea ucraineană și care spun că rușii au început să rămână fără muniție.

În imaginile postate de Liveuamap se poate vedea o pară uriașă de fum se ridică spre cer imediat după explozie.

Video: blast today at ammunition warehouse in Khrustalnyi, occupied Luhansk region https://t.co/ISC0QF1XWu pic.twitter.com/e5YWb1qHvt via @666_mancer #Ukraine