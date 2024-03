Depozit subteran de stocare a gazelor din Ucraina, atacat cu rachete de ruși. Livrările către consumatori nu ar fi fost afectate VIDEO

Un depozit subteran pentru stocare a gazelor din Ucraina a fost atacat duminică în timpul ultimului val de lovituri cu rachete ruseşti asupra centralelor electrice, a declarat compania de energie Naftogaz, administrată de statul ucrainean, care a adăugat că livrările de gaze către consumatori nu au fost afectate, transmite Reuters.

Ministerul Energiei şi distribuitorii ţării au declarat că Ucraina a intensificat importurile de energie electrică şi a oprit exporturile duminică, după recenta serie de atacuri ruseşti, în care importantul producătorul de energie DTEK şi-a pierdut 50% din capacitate.

Rusia a atacat vineri instalaţiile de generare şi transport de electricitate din Ucraina, provocând întreruperi semnificative în multe regiuni, iar instalaţiile energetice din trei regiuni ucrainene au fost, de asemenea, atacate duminică dimineaţa.

CEO-ul Naftogaz, Oleksi Cernişov, a declarat că echipamentele au fost avariate în timpul atacului şi că reparaţiile sunt în curs.

Lviv channels claimed 21 explosions in the village of Stryi, the video claimed damage to Naftogaz infrastructure. pic.twitter.com/jyxPsvtQPo