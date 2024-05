Rușii fug de pe câmpul de luptă din Ucraina. Un dezertor a fost arestat la granița dintre Belarus și Polonia

Poliţia poloneză de Frontieră a arestat, miercuri, 8 mai, un dezertor din armata rusă care a trecut ilegal frontiera în Polonia din Belarus, un aliat apropiat al Moscovei, anunţă grănicerii polonezi, relatează AFP.

"Am arestat un dezertor din Rusia. Avea documente militare asupra sa", a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a grănicerilor polonezi, Katarzyna Zdanowicz.

A fugitive Polish spy, a Russian military deserter, and a traveling dog are at the center of a scandalous incidents between #Poland and #Belarus

