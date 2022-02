Imagini șocante cu zeci de vehicule de război rusești distruse de apărarea ucraineană. Grupul V, anihilat în apropiere de KIev VIDEO

Imagini cu zeci de tancuri și alte vehicule de război rusești, distruse de apărarea ucraineană, au fost postate în mediul online de presa din Ucraina.

Distrugerile înregistrate de armata rusă sunt uriașe și s-au înregistrat în în orașul Bucha din regiunea Kiev, potrivit publicației Ukrinform.

Coloana de blindate se îndrepta spre Kiev pentru asaltul asupra capitalei ucrainene. Vehiculele de luptă erau marcate cu litera V.

#BREAKING: Watch how #Ukrainian Army has turned the #Bucha neighborhood of #Kiev into hell for #RussianArmy. These are losses of an airborne unit which had headed toward Central #Kyiv. They have lost over 50 BMD-2s, BMP-2s, BTR-80s & etc.

