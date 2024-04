Cel puțin doi morți și opt răniți la Odesa după un atac cu rachete rusești. Mai multe clădiri au luat foc VIDEO

Cel puţin doi morţi şi opt răniţi în marele oraş-port Odesa, în sud-vestul Ucrainei, după un atac cu rachete ruseşti, a anunţat luni, 29 aprilie, guvernatorul local, Oleg Kiper, pe Telegram - transmite France Presse.

Anterior, într-un mesaj separat, el a precizat că atacul a avariat "clădiri rezidenţiale şi (alte) infrastructuri civile".

Odesa, port la Marea Neagră vital pentru exporturile ucrainene, este vizat în mod regulat de atacuri ucigaşe cu rachete şi drone.

❗️20 people were injured as a result of the Russian army's strike on #Odesa, the mayor of the city, Hennadiy Trukhanov said. pic.twitter.com/juHYe80Ugi