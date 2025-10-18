Cum a căzut Trump din nou în capcana lui Putin. Critici din presa britanică pentru președintele american

Trump crede că pune presiune pe Putin să vină la masa negocierilor FOTO: Hepta

În timp ce Kievul spera la un nou pachet de sprijin militar substanțial din partea Statelor Unite, o convorbire telefonică între Donald Trump și Vladimir Putin pare să fi schimbat calculele inițiale. Președintele american a catalogat discuția drept „foarte productivă”. Ce anume a produs această conversație rămâne, însă, neclar. Cert este că planurile de livrare a rachetelor Tomahawk către Ucraina au fost suspendate.

În loc de rachete, vine un summit. Și nu oriunde, ci la Budapesta – un oraș cu simbolism greu de ignorat, în condițiile în care Ungaria, membră a UE și NATO, rămâne printre puținele capitale europene care întrețin relații calde cu Moscova, scrie The Spectator.

Pentru Volodimir Zelenski, momentul este cât se poate de prost ales. Ucraina resimte deja efectele valului de atacuri asupra infrastructurii energetice, în timp ce iarna se apropie. Iar acum, în locul unui sprijin militar sporit, se conturează un posibil compromis politic, în care interesele Ucrainei ar putea deveni monedă de schimb într-un dialog tot mai personalizat între Trump și Putin.

Trump caută pacea, dar cu ce preț?

Donald Trump, în stilul său caracteristic, tratează politica externă în termeni tranzacționali. Vrea rezultate, vizibilitate, un trofeu simbolic – poate chiar acel Premiu Nobel pentru Pace pe care l-a invocat în trecut. În acest context, Ucraina nu mai este doar o victimă a agresiunii ruse, ci o piesă pe tabla negocierii globale.

Potrivit analiștilor americani, Trump este preocupat de construirea unei imagini de „pacificator global”. A semnalat disponibilitatea de a sprijini un acord de încetare a focului între Kiev și Moscova, chiar dacă acest lucru implică o reconfigurare a poziției SUA față de conflictul din Ucraina.

Dar, cum avertizează tot mai mulți experți, o încetare a focului fără garanții clare pentru Ucraina ar echivala cu o înghețare a conflictului în termenii impuși de Rusia.

Zelenski, prins între diplomație și supraviețuire

Zelenski a sosit la Washington cu obiectivul clar de a convinge administrația Trump să își asume un rol mai ferm în confruntarea cu Rusia. A obținut până acum o intensificare a cooperării între serviciile de informații, ceea ce a permis Kievului să țintească mai eficient infrastructura critică rusească. Însă livrarea rachetelor Tomahawk – cu rază suficientă pentru a lovi adânc în teritoriul Federației Ruse – este o linie roșie pe care nici Trump, nici aliații europeni nu par dispuși să o treacă în acest moment.

În fața unui Trump care își asumă tot mai vocal rolul de mediator, președintele Ucrainei trebuie să joace o carte diplomatică dificilă: să își apere poziția fără a părea refractar la ideea păcii, dar și fără a legitima viziunea rusă asupra unei „negocieri” care ar consacra pierderi teritoriale.

Putin, între gestul tactic și obiectivul strategic

Pe termen scurt, inițiativa telefonică a Kremlinului pare să fi dat roade: a slăbit poziția Ucrainei în negocierile cu Washingtonul și a reaprins speranța Moscovei că poate influența arhitectura postbelică a regiunii prin instrumente diplomatice, nu doar prin forță militară.

Dar, așa cum avertizează oficialii NATO și diplomații europeni, orice „încetare a focului” propusă de Rusia trebuie privită cu precauție. Istoria recentă arată că astfel de pauze nu au fost niciodată un capăt de drum, ci doar o etapă în pregătirea următoarei faze a conflictului.

Zelenski, aflat acum într-o poziție delicată, trebuie să readucă acum în centrul agendei internaționale ideea că pacea fără justiție și fără restabilirea suveranității teritoriale nu este o pace durabilă. Dar va trebui să o facă cu tact, lăsându-i lui Putin rolul de actor blocant și revendicând pentru Kiev imaginea părții dispuse să negocieze – fără a ceda, subliniază The Spectator.

