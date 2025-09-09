Greșeala de interpretare a lui Trump față de Rusia costă scump Ucraina. Acum, intențiile lui Putin sunt mai limpezi ca oricând - Analiză

Convingerea că relațiile personale pot înlocui diplomația instituțională a fost, pentru președintele american Donald Trump, nu doar o iluzie, ci și o greșeală strategică cu urmări adânci în teatrul de război ucrainean.

Trump a mizat pe ideea că ar putea negocia cu Vladimir Putin o pace „de la om la om”, ignorând semnalele clare ale Kremlinului și complexitatea reală a relațiilor internaționale. Din această orbire, voită sau nu, a pierdut Ucraina. A pierdut și o parte din credibilitatea Americii ca actor responsabil în fața unei agresiuni neprovocate.

Strategia a fost alimentată de o teorie geopolitică greșită: aceea că Rusia ar putea deveni, eventual, un aliat al Statelor Unite în competiția globală cu China. În realitate, Moscova s-a adâncit tot mai mult în dependența de Beijing, ajungând nu la un parteneriat egal, ci la o relație de subordonare economică și militară, comentează CNN.

Pacea pe care Rusia nu o vrea

În tot acest timp, Ucraina a plătit prețul ezitărilor americane. Sprijinul public al SUA s-a dovedit inconsistent, fereastra lăsată deschisă de Washington fiind folosită de forțele ruse pentru a avansa pe front. Răspunsul militar al Moscovei a fost brutal și sistematic, iar loviturile asupra capitalei Kiev – reluate cu o intensitate fără precedent – au transmis un mesaj clar: Rusia nu caută pacea.

În weekend, clădirea Guvernului Ucrainei – care găzduiește biroul premierului și alte instituții-cheie – a fost lovită pentru prima dată de la începutul invaziei. Deși nu este clar dacă daunele au fost cauzate direct sau de resturile unor drone interceptate, contextul este îngrijorător. Atacurile au avut loc la scurt timp după ce au fost vizate și birourile Uniunii Europene și ale British Council din Kiev.

Rusia a lansat un număr record de drone, într-o încercare evidentă de a satura sistemul defensiv ucrainean. Victimele sunt, ca de obicei, civilii. Duminică, o mamă și copilul său au murit într-un bloc de locuințe, marți 25 de persoane au fost ucise în timp ce stăteau la coadă să-și ia pensia.

Paradoxal, în mijlocul acestor tragedii, Donald Trump pare atins emoțional doar când e lăudat – sau ignorat – de Putin.

Putin – mai sigur pe el, mai puțin izolat

Escaladarea este evidentă. Emisarul american Keith Kellogg a recunoscut duminică dimineața că ne aflăm în fața unui nou nivel al agresiunii ruse.

Vizita recentă a lui Putin la Beijing – unde a discutat inclusiv despre „nemurire” cu Xi Jinping și a împărțit limuzina cu premierul Indiei, Narendra Modi – indică o Rusie care nu mai este izolată, ci parte dintr-un bloc alternativ în formare.

China, India și – poate în curând – Coreea de Nord promit Moscovei nu doar sprijin moral, ci și bani, arme, petrol sau soldați. În această nouă realitate, Putin știe că nu e singur și că prăbușirea economică, dacă va veni, nu va însemna neapărat și înfrângerea.

Între timp, armata rusă pare să se pregătească pentru o nouă ofensivă majoră în estul Ucrainei. Există semnale clare că forțele Moscovei se concentrează în apropiere de Pokrovsk și de Kupiansk, iar deznodământul acestor mișcări este încă incert.

Europa se mișcă. Trump ezită

În fața acestei mobilizări, Europa a reacționat mai coerent decât SUA. Statele europene au anunțat creșteri de bugete militare, angajamente ferme pentru sprijinirea Ucrainei și chiar disponibilitatea de a trimite trupe pe teren dacă se va ajunge la un acord de pace care să impună prezență internațională.

Trump, în schimb, a lansat duminică un „al doilea val” de sancțiuni – deocamdată, mai degrabă declarativ. Sancțiunile îndreptate împotriva Indiei și eventual a Chinei, sub forma unor tarife de până la 50%, nu au avut efectul scontat. Dimpotrivă, premierul Modi s-a apropiat și mai mult de Putin, iar India a crescut semnificativ importurile de petrol rusesc.

Un proiect de lege aflat în Congresul american prevede sancțiuni dure împotriva băncilor rusești și a tuturor entităților care colaborează cu acestea, precum și tarife de până la 500% pentru țările care cumpără petrol din Rusia.

Ironia este că, dacă aceste măsuri vor fi adoptate, Trump ar deveni președintele care impune cele mai dure sancțiuni economice Moscovei – mai dure chiar decât cele ale lui Joe Biden.

Putin nu va ceda doar din cauza sancțiunilor

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a sugerat că următoarele măsuri ar putea duce economia Rusiei într-un colaps total – „și asta îl va aduce pe Putin la masa negocierilor”. Dar asemenea prognoze ignoră esența acestui conflict: pentru Putin, războiul este existențial. Cedează doar dacă învinge.

Sancțiunile pot aduce disconfort, pot accelera neîncrederea internă, dar nu pot înlocui o victorie militară sau un rezultat strategic acceptabil pentru Kremlin. Putin trebuie să se întoarcă la Moscova cu un „succes” clar, dacă vrea să rămână în fruntea sistemului pe care l-a construit. Altminteri, riscul unui „accident politic” – sau chiar fizic – devine real.

Lecția amară a celor opt luni pierdute

Prognoza pentru lunile următoare este sumbră. Rusia ar putea obține câștiguri teritoriale importante, iar Trump ar putea constata că nu mai are suficient spațiu de manevră pentru a răspunde eficient economic, fără a distruge ultimele punți diplomatice.

Este o ecuație imposibilă, iar Trump este parte din problemă. Prin abordarea sa confuză și adesea contradictorie, a irosit ultimele opt luni în care ar fi putut consolida apărarea Ucrainei și parteneriatul transatlantic. În schimb, a oferit Kremlinului ceea ce și-a dorit mereu: timp. Timp pentru regrupare, timp pentru consolidare, timp pentru ofensivă.

Dar și o lecție importantă – dacă mai era nevoie – despre cum se trasează liniile frontului în noua ordine mondială. Iluzia unei Rusii pașnice s-a risipit definitiv. Chiar și pentru Trump.

