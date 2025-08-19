De ce regiunea Donbas devine linia de fractură esențială în negocierile privind Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin ar fi cerut controlul total asupra Donbasului, însă Kievul refuză ferm orice concesie teritorială.

În cadrul summitului de săptămâna trecută din Alaska, Vladimir Putin a pus pe masă o cerere esențială pentru oprirea războiului: controlul complet asupra regiunii Donbas, centrul industrial al Ucrainei situat în estul țării.

Potrivit unor surse familiare cu discuțiile, liderul de la Kremlin ar fi cerut retragerea completă a trupelor ucrainene din regiunile Donețk și Lugansk – care alcătuiesc împreună Donbasul – în schimbul unei înghețări a liniei frontului în celelalte zone, scrie The Guardian.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins în mod constant orice discuție legată de cedarea de teritorii aflate sub controlul Kievului, ceea ce face din Donbas una dintre cele mai sensibile și dificile teme ale negocierilor de pace. Potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev, aproximativ 75% dintre ucraineni se opun în mod categoric oricărei cedări teritoriale în favoarea Rusiei.

Ce este Donbasul și de ce este atât de important pentru Rusia?

Prescurtare pentru „Bazinul Donețului”, Donbasul este o zonă industrială bogată în cărbune și industrie grea, cu o istorie lungă de legături economice și culturale cu Rusia. În perioada sovietică, migrația masivă dinspre Rusia și investițiile industriale au transformat regiunea într-un bastion al producției pentru URSS.

Politic, regiunea a fost adesea orientată spre est. Fostul președinte ucrainean Viktor Ianukovici – susținut de Kremlin și înlăturat în 2014 – s-a născut în Donețk și și-a construit acolo baza politică.

După căderea lui Ianukovici în urma protestelor Euromaidan, Rusia a anexat Crimeea, iar în estul Ucrainei au apărut mișcări separatiste susținute de Moscova. În 2014, grupări înarmate, sprijinite de arme și luptători ruși, au proclamat așa-numitele „republici populare” în Donețk și Luhansk.

Conflictul din Donbas a accentuat resentimentul față de Moscova în regiunile controlate de Ucraina. În alegerile prezidențiale din 2019, locuitorii din zonă l-au sprijinit masiv pe Zelenski, un vorbitor nativ de limbă rusă, care promitea încetarea războiului fără a compromite suveranitatea Ucrainei.

Realitatea de pe teren

Astăzi, Rusia controlează aproximativ 46.570 de kilometri pătrați din Donbas – echivalentul a circa 88% din suprafața regiunii. Aceasta include întreaga regiune Lugansk și aproximativ trei sferturi din Donețk.

Ucraina păstrează controlul asupra unor orașe cheie și poziții fortificate în partea de vest a regiunii Donețk, apărând aceste teritorii cu pierderi umane semnificative. Se estimează că peste 250.000 de civili trăiesc încă în porțiunile din Donbas aflate sub control ucrainean.

Percepția în Rusia

Ani la rând, presa de stat rusă a încercat să genereze empatie față de Donbas, portretizând Ucraina ca fiind ostilă populației vorbitoare de rusă. Totuși, spre deosebire de Crimeea – încărcată simbolic și istoric – Donbasul a rămas o regiune percepută drept industrială și îndepărtată, fără o rezonanță profundă pentru publicul larg.

Înainte de invazia din 2022, sondajele independente arătau că doar aproximativ un sfert dintre ruși susțineau integrarea regiunilor Donețk și Lugansk în Federația Rusă. După lansarea ofensivei, însă, percepțiile s-au schimbat: majoritatea rușilor par să sprijine acum „protecția” populației din Donbas și anexarea regiunilor, potrivit sondajelor recente.

Se oprește Putin la Donbas?

În cadrul discuțiilor cu Donald Trump, Vladimir Putin ar fi sugerat că, în schimbul recunoașterii controlului rusesc asupra Donețkului și Luganskului, Rusia ar putea accepta o înghețare a liniei frontului în regiunile sudice Herson și Zaporojie – aflate parțial sub ocupație rusă.

Totuși, în declarațiile publice, Putin a susținut constant că Rusia urmărește controlul total asupra celor patru regiuni pe care le-a revendicat oficial în toamna anului 2022 – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie. În plus, a menționat posibilitatea creării unor „zone tampon” în regiunile Harkov, Sumî și Cernihiv, aflate în nordul și nord-estul Ucrainei.

„Putin a acționat oportunist – nu a pornit cu o limită teritorială clară în minte”, a declarat un fost oficial de rang înalt de la Kremlin. „Pofta vine mâncând.”

Analiștii militari rămân sceptici în privința capacității Rusiei de a avansa semnificativ dincolo de Donbas, în condițiile presiunilor economice și militare persistente. Ei estimează că războiul s-ar putea prelungi sub forma unui conflict de uzură, cu fronturi stabile și pierderi constante de ambele părți.

Din perspectiva Ucrainei, cedarea Donbasului – cu orașe fortificate precum Sloviansk și Kramatorsk – ar însemna nu doar o pierdere teritorială, ci și crearea unui potențial cap de pod pentru viitoare ofensive ruse în inima țării.

Context: Discuțiile privind viitorul Donbasului se anunță a fi testul suprem al oricărui proces de negociere între Kiev și Moscova. Cu mize strategice, politice și simbolice majore de ambele părți, regiunea continuă să fie linia de ruptură care ar putea determina nu doar traiectoria conflictului, ci și echilibrul de securitate în Europa de Est.

