Cercul lui Putin sângerează în Donbas. Fratele unui deputat al partidului de guvernământ rus a fost ucis în regiunea Lugansk

Autor: Veronica Andrei
Miercuri, 20 August 2025, ora 19:41
Oleksandr Milonov a fost înmormântat la Sankt Petersburg/FOTO:X/@tweet4Anna_NAFO

Oleksandr Milonov, fratele deputatului Vitali Milonov din Duma de Stat, a murit pe frontul din estul Ucrainei, într-una dintre cele mai devastate regiuni ale războiului – oblastul Lugansk. Informația a fost confirmată de presa apropiată Kremlinului, care notează că Milonov lupta în Donbas de peste un an.

Conform surselor ruse, Oleksandr Milonov se oferise voluntar pentru misiuni de recunoaștere în cadrul formațiunilor militare ale așa-numitei „Republici Populare Lugansk” – entitate nerecunoscută internațional și susținută militar de Moscova.

Decesul, anunțat de presa rusă

Publicația Fontanka, cunoscută pentru tonul său loial față de autoritățile de la Moscova, scrie că Milonov ar fi fost rănit în timpul unei misiuni și ulterior transferat într-o unitate medicală. Potrivit aceleași surse, starea sa de sănătate „s-a deteriorat brusc”, iar acesta a decedat înainte de a putea fi stabilizat.

Funeraliile au avut loc pe 19 august, într-un cimitir din districtul Pușkin al orașului Sankt Petersburg, orașul natal al familiei Milonov. Ceremonia s-a desfășurat într-un cadru restrâns, fără o comunicare oficială publică din partea Dumei de Stat sau a partidului Rusia Unită.

Lugansk – un front înghețat, dar letal

Începând cu 2025, peste 95% din teritoriul regiunii Lugansk rămâne sub ocupație rusă, iar peisajul urban este aproape complet distrus: blocuri de locuințe reduse la moloz, infrastructură civilă paralizată, lipsa apei, a curentului electric și a comunicațiilor fiind situații cotidiene pentru populația locală.

Autoritățile de ocupație impun în continuare pașapoarte rusești locuitorilor, în încercarea de a controla strict teritoriul și de a slăbi orice formă de legătură cu Ucraina.

Vitali Milonov – figura controversată a politicii ruse

Vitali Milonov, fratele celui decedat, este un politician rus cunoscut pentru pozițiile sale ultraconservatoare și loialitatea față de regimul Putin. De-a lungul timpului, acesta a susținut activ războiul din Ucraina și a promovat măsuri represive împotriva celor care se opun liniei oficiale a Kremlinului.

Moartea fratelui său aduce astfel războiul – cel mai adesea abstract pentru elitele politice ruse – în propria familie. Un detaliu simbolic, într-un conflict în care Moscova continuă să susțină că duce o „operațiune specială” și nu un război la scară largă.

