O nouă tactică a ucrainenilor pe câmpul de luptă. În lipsa muniției de artilerie, Ucraina recurge la focoasele termobarice atașate la drone VIDEO

Ucraina recurge la noi tactici, cum ar fi folosirea focoaselor termobarice pe drone, pentru a încerca să reducă decalajul de obuze de artilerie pe care îl are față de Rusia. Noi imagini par să arate o dronă kamikaze ucraineană (FPV) care atacă o clădire aflată sub control rusesc folosind muniție termobarică. Kievul căută noi modalități de a ține piept forțelor armate ale lui Putin, în timp ce nevoia de obuze se întețește.

Imaginile, care circulă pe internet și sunt atribuite Brigăzii 28 mecanizate din Ucraina, par să arate o dronă explozivă operată de ucraineni care intră cu un butoi într-o clădire cu un singur etaj printr-o fereastră, înainte ca o explozie să distrugă structura.

O versiune mai lungă a clipului, postată de Brigada 28 Mecanizată, pare să arate imagini de la drona FPV care se îndreaptă spre structură, înainte de a tăia alimentarea de la o altă dronă aeropurtată.

Armele termobarice au fost folosite pe tot parcursul războiului, creând explozii mai distructive decât cele produse de armele convenționale prin două detonări.

Dronele FPV reprezintă o piatră de temelie a efortului Ucrainei în domeniul dronelor și a cursei pentru a dezvolta vehicule fără echipaj mai repede, mai bine și în număr mai mare decât Rusia. Acestea pot fi folosite pentru a înregistra imagini dramatice de pe câmpul de luptă, în care drona se deplasează spre vehiculele rusești înainte de a exploda, sau pot fi utilizate ca instrumente de recunoaștere pentru a ghida loviturile de artilerie.

Video of an FPV strike by Ukraine's 28th Mechanized Brigade presumably using a thermobaric munition.https://t.co/BHHNudZ8jI pic.twitter.com/Y08DKECyJc