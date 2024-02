Noua putere a Ucrainei dezvăluită de un expert: Tehnica ”divină” de inspirație japoneză ce îi face prăpăd lui Putin VIDEO

Războiul lui Putin din Ucraina provocat în urmă cu 2 ani trece într-o nouă etapă, iar strategiile se schimbă din mers pe câmpul de luptă. Ucraina a progresat mult, având o nouă putere de foc împotriva trupelor Rusiei, o tehnică ”divină” aeriană, de inspirație japoneză: dronele kamikaze, ce îi fac prăpăd lui Putin.

Un expert occidental independent, H.I. Sutton, dezvăluie toate tipurile de drone ucrainene cu rază lungă de acțiune, care lovesc adânc în interiorul Rusiei, distrugând ținte strategice de mare importanță, precum aerodromuri, nave, coloane de tancuri sau infrastructura critică a Moscovei, potrivit Defense Express.

Utilizarea de către Rusia, la începutul războiului a dronelor iraniene tip Shahed, au produs un efect de bumerang, iar forțele Kievului au dezvoltat cu succes mai multe tipuri de drone proprii, care sunt capabile să transporte exploziv la distanțe lungi, chiar la 1.000 de kilometri, fentând apărarea inamicului.

O forță amenințătoare a lui Putin paralizată de Ucraina: Kievul a lovit-o, deschizând calea spre înfrângerea Rusiei

Dronele denumite ”kamikaze”, de la termenul japonez, folosit în cel de-Al Doilea Război Mondial, el exprimând atunci definiția piloților de sacrificiu ”kamikaze”, care însemna ”vânt divin”. Avioanele japoneze intrau cu totul în navele americane, cu care de luptau în apele asiatice.

Și Ucraina folosește din ce în ce mai mult acest tip de dronă. La fel ca Rusia, Ucraina poate folosi OWA-UAV-urile (one-way attack drones) ca parte a atacurilor pe scară largă pentru a îmbunătăți succesul rachetelor de croazieră.

Dar Ucraina le folosește și pentru atacuri la distanță foarte lungă asupra țintelor strategice din adâncul Rusiei. Aceasta are mai multe scopuri. Țintele în sine, cum ar fi locurile de stocare a petrolului și aerodromurile, sunt de importanță strategică.

Amenințarea șocantă venită de la Moscova: În cât timp poate distruge Rusia Statele Unite ale Americii

Aceste atacuri servesc și la conștientizarea populației ruse de război. Și, întinde apărarea antiaeriană rusească, forțând ca unele trupe și sisteme de apărare ale lui Putin să fie desfășurate departe de liniile frontului.

Expertul, care este și autor de cărți de specialitate, face o înșiruire a tipurilor de drone ”kamikaze” ale Ucrainei, care variază de la modele mici de numai 2 kg până la unele mai puternice, ce pot avea (împreună cu încărcătura de exploziv) chiar 70 de kg.

Modelul Ukrjet UJ-22 este o dronă cu un singur motor ce poate transporta mai multe bombe, ce sunt orientate asupra țintelor la distanțe lungi, chiar de 800 km. Are o lungime de 3,7 metri și a declanșat atacuri la Moscova în februarie 2023.

O țară renunță la neutralitate, după 200 de ani: Uneltele lui Putin blochează mutarea cheie

Drona Morok bazată pe modelul RZ-60 are o rază de acțiune de 300 de km și are un focos exploziv de 3 kg. Se lansează cu ajutorul unei rachete și poate atinge viteza de 290 km/h.

Un alt tip este modelul UJ-26, introdus în 2023 și care a intrat în producție de masă în Ucraina. Poate ajunge la o distanță de 1.000 de kilometri în interiorul teritoriului inamic, iar sarcina utilă este de 20 kg.

Drona AQ-400 Scythe autonomă este un model nou, care a intrat în producție la Kiev. Are o rază lungă de acțiune de 750 de km și o greutate de 32 kg, care poate fi mărită până la 70 de kg.

Toate aceste drone kamikaze produc mari pagube armatei lui Putin, fiind ultima armă de top a războiului modern, care se desfășoară în Ucraina și peste granițele sale.

Ship wreck of the day!

Warriors of the special unit "Group 13" of the @DI_Ukraine destroyed the missile corvette "Ivanovets" of the russian Black Sea Fleet.

As a result of a number of direct hits to the hull, the corvette was damaged, rolled to the stern, and sank. The value of… pic.twitter.com/JZwh8aggn0