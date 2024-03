Bombardamente intense în regiunea ucraineană Sumî. Dronele rusești au atacat și o rafinărie

Ucraina a anunțat luni, 18 martie, că a doborât 17 dintre 22 de drone şi şapte rachete lansate de Rusia în noaptea de duminică spre luni şi o intensificare a bombardamentelor ruse în regiunea Sumî (nord-est), situată la frontieră, relatează AFP.

În noaptea de duminică spre luni, Rusia a tras cinci rachete de tip S-300/S-400 în regiunea Harkov (est), două rachete de croazieră de tip Kh-59 în regiunea Sumî (nord-est) şi 22 de drone explozive de tip Shahed, anunţă pe Telegram Forţele Aeriene ucrainene.

Şaptesprezece drone au fost doborâte deasupra a nouă regiuni - în principal în centrul şi vestul Ucrainei, precizează ele.

Guvernatorul regiunii Poltava (centru) a anunţat un atac în districtul Kremenciug, unde se află cea mai mare rafinărie ucraineană, atinsă în mai multe atacuri ruse de la începutul invaziei ruse în urmnă cu peste doi ani.

Atacuri aeriene ruse în regiunea ucraineană Sumî - ocupată în parte la începutul invaziei - s-au intensificat în ultimele săptămâni, în timp ce armata rusă exercită presiuni asupra trupelor ucrainene în est, unde a cucerit mai multe localităţi - inclusiv oraşul-fortăreaţă Avdiivka - începând de la jumătatea lui februarie.

„În ultimele zile, numărul alertelor aeriene a crescut în mod considerabil în regiunea Sumî şi a ajuns la 40 de alerte pe zi, poate mai multe”, declara sâmbătă la televiziune guvernatorul acestui teritoriu, Volodimir Artiuh.

