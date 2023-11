Drona terestră inventată de ucraineni, care bagă spaima în ruși. Detonează când „simte” căldura emisă de corp FOTO

Forțele Armate ale Ucrainei au început să folosească, pe lângă dronele aeriene kamikaze, și drone terestre telecomandate.

Dronele mobile sunt manevrabile și silențioase. Potrivit soldaților ruși, aceste drone au un senzor de căldură, de îndată ce se apropie, drona detonează.

În decurs de un an și jumătate, Ucraina a strâns sute de milioane de dolari din donații pentru a-și clădi așa-numita „Armata dronelor” și a făcut rost și de un sistem neobișnuit, denumit „Shahed Hunter” („Vânătorul de Shahed”). Acesta poate doborî dronele kamikaze iraniene cu care forțele ruse terorizează de mai multe luni orașele Ucrainei, relatează Insider.

FOTO Twitter

Banii vin prin inițiativa UNITED24, pe care președintele ucrainean Volodimir Zelensli a lansat-o la începutul lui mai 2022, la doar câteva luni după invazia rusă, ca modalitate de a strânge fonduri pentru susținerea efortului de război al Ucrainei.

