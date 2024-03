38 de drone ucrainene deasupra podului Crimeei, doborâte de sistemele de apărare anti-aeriană ale Rusiei, susține Kremlinul VIDEO

Sistemele de apărare anti-aeriană ale Rusiei au distrus toate cele 38 de drone pe care Ucraina le-a lansat asupra Peninsulei Crimeea duminică dimineaţă devreme, 3 martie, a afirmat Ministerul rus al Apărării, după ce pe reţelele sociale din Ucraina şi Rusia au apărut relatări privind explozii puternice în portul Feodosia, potrivit Reuters.

Ministerul rus al Apărării nu a precizat dacă sunt pagube sau victime, în declaraţia sa de pe Telegram.

Traficul rutier în apropiere de Feodosia a fost restricţionat, au anunţat anterior oficiali instalaţi de ruşi în Crimeea. Circulaţia pe podul care face legătura între Peninsula Crimeea şi Rusia continentală a fost întrerupt pentru câteva ore, fiind reluat în jurul orei 01.40 GMT, au afirmat, pe Telegram, oficialii instalaţi de ruşi în Crimeea.

Reţelele sociale ruseşti şi ucrainene au citat locuitori din Feodosia care au relatat că explozii puternice au fost auzite în zona portului maritim şi una depozit de petrol, duminică, la ora locala 2 a. m. (sâmbătă, la ora 23.00 GMT).

Explosions and air defence work in Feodosiya, temporarily occupied Crimea. The guy filming is mostly just swearing, no translation required. pic.twitter.com/G4zZGLXdYc