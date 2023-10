Operaţiunea Libelula. Cum au distrus forțele ucrainene nouă elicoptere rusești aflate pe două aerodromuri din Berdiansk VIDEO

Forţele speciale ucrainene au atacat marţi dimineaţă două aerodromuri militare ruseşti, afirmând că au reuşit să distrugă nouă elicoptere, un sistem de rachete antiaeriene şi un depozit de muniţii, scrie Politico.

Atacurile au avut loc în Berdiansk, un oraş ocupat din regiunea sudică Zaporojie, şi la un aerodrom din Luhansk, oraş ocupat din estul Ucrainei.

Forţele speciale au reuşit, de asemenea, să avarieze cu succes pistele de aterizare ale aerodromurilor, a declarat Ucraina, menţionând că acţiunea a purtat numele de "Operaţiunea Libelula".

”Depozitul de muniţii din Berdiansk a fost detonat în jurul orei 4 a.m. Expoziile din Luhansk au continuat până la ora 11 a.m. Pierderile în efectivele inamicului se ridică la zeci de morţi şi răniţi. Cadavrele sunt încă scoase de sub dărâmături”, au precizat Forţele ucrainene pentru operaţiuni speciale într-un comunicat.

Într-o declaraţie anterioară, Statul Major al armatei ucrainene raportase că au fost distruse doar două elicoptere şi un depozit de muniţii.

Operation "DRAGONFLY" of the Special Operations Forces of Ukraine to strike enemy equipment in the airfields near temporarily occupied Luhansk and Berdiansk. According to the latest data, losses in Berdiansk and Luhansk are as follows:

▪️nine helicopters of various… pic.twitter.com/QgFG7YEKXN