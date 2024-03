Elicoptere ucrainene, distruse când erau la sol într-un atac cu muniție cu dispersie și rachete. Imaginile cu care se laudă rușii VIDEO

Ministerul rus al Apărării a făcut public un videoclip cu momentul unui atac asupra mai multor elicoptere ucrainene.

Rușii au atacat elicopterele în regiunea Donețk, la 50 de kilometri de linia frontului.

Potrivit sursei citate, două elicoptere au fost distruse, iar unul, grav avariat.

Elicopterele distruse sunt de tip Mi-8 şi Mi-17, relatează Newsweek, care citează surse ucrainene. Acestea sunt destinate transportului de trupe, dar pot fi modificate şi pentru atac la sol.

Inițial, rușii au lansat un atac cu muniție cu dispersie asupra elicopterelor care se aflau la sol. Ulterior, două dintre aparatele de zbor au fost lovite cu rachete de mare precizie, potrivit observatornews.ro

The Russian Ministry of Defense publishes footage of three Ukrainian Mil Mi-8(?) helicopters being targeted. First by cluster munitions after which two were finished off with guided missiles.

Date and exact location are unknown but this is a pretty big confirmed loss. pic.twitter.com/lM459UPDCq