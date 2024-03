Erdogan, după discuțiile cu Zelenski: Turcia este pregătită să găzduiască discuții de pace VIDEO

Președintele Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri, 8 martie, că Turcia este pregătită să găzduiască discuții de pace între Rusia și Ucraina. Declarația a fost făcută după întâlnirea avută cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care s-a aflat în vizită la Istanbul.

„Suntem pregătiți să găzduim un summit de pace la care să fie prezentă și Rusia”, a declarat Erdogan într-o conferință de presă alături de Zelenski.

Şeful statului a mai afirmat că Turcia va contribui semnificativ la reconstrucţia Ucrainei, după încetarea conflictului.

Zelenski, la rândul său, a spus că un reprezentant rus ar putea fi invitat la următoarea reuniune după ce foaia de parcurs pentru pace va fi discutată și aprobată de Ucraina și aliații săi la următoarea lor întâlnire din Elveția.

They say Erdogan is a reliable partner. But there is a caveat. The question is, for whom is he a reliable partner? For Russia or for Russia's enemies?

"Ukraine and Turkey have signed an agreement that simplifies trade between Ukraine and Turkey and removes obstacles to business… pic.twitter.com/yPtQARCV52