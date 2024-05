Raport despre războiul din Ucraina: Kremlinul desfășoară campanii psihologice pentru a influenţa factorii de decizie occidentali FOTO

Rusia încearcă să influențeze deciziile luate de statele occidentale prin exercițiile nucleare pe cale le desfășoară, susține Institutul pentru Studiu Războiului (ISW).

În ultima sa evaluare a conflictului din Ucraina, ISW susține că exerciţiile nucleare sunt încercări ale Kremlinului de a influenţa procesul de luare a deciziilor în Occident şi au legătură în special cu discuţiile referitoare la permisiunea de a folosi armele occidentale pentru a lovi obiective militare din Rusia.

Kremlinul continuă să îşi sincronizeze ameninţările nucleare pentru a coincide cu discuţiile politice majore din Occident, ca parte a unei campanii psihologice a Kremlinului pentru a influenţa factorii de decizie occidentali, scrie ISW.

