Explozie la o clădire civilă din orașul Dnipro - 20 de răniți, între care și copii. Zelenski: „Rusia dovedeşte că este un stat terorist”

O explozie produsă în apropiere de oraşul Dnipro din centrul Ucrainei a afectat o clădire de locuinţe cu două etaje, rănind 20 de persoane, între care cinci copii, iar salvatorii îi scot pe locatari de sub dărâmături, afirmă guvernatorul regional, citat de Reuters.

Serghei Lysak a afirmat, pe Telegram, că trei dintre copii sunt în stare gravă. În total, 17 persoane au fost duse la spital.

Presa a relatat că echipajele de urgenţă au scos de sub dărâmături patru persoane, în oraşul numit Pidhorodnenska. Lysak a spus că un alt copil este, cel mai probabil, încă blocat sub dărâmături.

Relatările de pe reţelele sociale arată că explozia de sâmbătă a fost cauzată de o rachetă rusească şi că a fost lovită, de asemenea, clădirea serviciilor de urgenţă.

Oficialii militari ucraineni nu au confirmat că a fost vorba despre un atac cu rachetă.

At least 20 victims after the Russian missile strike, three children in serious condition - head of Dnipropetrovsk regional military administration

Among the victims of the Russian strike on the suburbs of Dnipro are five children, said the head of the Dnipropetrovsk regional… pic.twitter.com/veJOzlDJvg