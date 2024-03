Ucraina revendică atacul asupra podului feroviar din regiunea rusă Samara: ”Era folosit pentru a transporta material militar” FOTO

Serviciul de informaţii militare al Ucrainei (GUR) a transmis luni, 4 martie, că a avariat un pod feroviar în regiunea rusă Samara, aflată la peste 750 de kilometri de frontiera ucraineană, dând asigurări că această acţiune încetineşte transportul de material militar rus, transmit AFP şi EFE.

”GUR confirmă că podul feroviar de peste râul Ceapaievka, în regiunea rusă Samara, a fost făcut inutilizabil”, a indicat această sursă, adăugând că podul a fost avariat în jurul orelor locale 06:00 (02:00 GMT) prin ”detonarea” unei părţi a structurii sale.

”Această linie feroviară era folosită de statul agresor pentru a transporta material militar, îndeosebi explozibili produşi la uzina Polimer din oraşul Ceapaievsk”, a adăugat GUR într-un comunicat, apreciind totodată că podul va fi inutilizabil pentru ”o lungă perioadă de timp”.

Anterior, societatea regională de transport feroviar a anunţat că incidentul nu s-a soldat cu răniţi şi că a fost provocat de ”intervenţia unor persoane neautorizate”, formulă folosită de autorităţile ruse pentru acest gen de evenimente.

”Un dispozitiv exploziv a avariat un pilon al podului feroviar” deasupra râului Ceapaievka, pe un tronson care face legătura între localităţile Zvezda şi Ceapaievsk, potrivit unei surse din cadrul serviciilor de urgenţă, citată de agenţia oficială rusă TASS.

