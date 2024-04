Explozii puternice pe un aerodrom militar din Crimeea unde rușii au staționate elicoptere de atac VIDEO

Explozii puternice și un incendiu au avut loc miercuri dimineață, 17 aprilie, în orașul Djankoi din peninsula Crimeea anexată de ruși, relatează Kiev Independent.

Potrivit unor canale Telegram afiliate Moscovei, în urma exploziilor, un incendiu puternic a izbucnit pe un aerodrom militar unde Rusia are staționate elicoptere de atac. Ulterior, un oficial rus din Crimeea a anunțat închiderea unei autostrăzi din zona aerodromului militar, care leagă Djankoi de satul Pobiedne.

Russian Telegram channels report a series of powerful explosions and a fire at Dzhankoi military airfield in occupied Crimea last night.

Local residents say they heard explosions near the military airfield where the 39th helicopter regiment is based, including FSB Border Service… pic.twitter.com/Kzv5GX5bAk