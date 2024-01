Un reputat economist specialist în spațiul est-european analizează indicatorii care țin încă Rusia pe linia de plutire, din punct de vedere financiar.

Economistul Anders Åslund, fost membru al Consiliului Atlanticului de Nord, este considerat un specialist de top mondial în tranziția economiilor centralizate la economia de piață.

Expertul suedez a consiliat în trecut atât guvernul rus, cât și pe cel ucrainean. În urmă cu câteva zile, a realizat o analiză referitoare la blocajul apărut în SUA cu privire la ajutorul militar pentru Ucraina.

Åslund a scris ulterior și "un îndrumar" în 18 puncte despre cum "trebuie sugrumată economia Rusiei":

"1. Rusia trăiește din exporturile de mărfuri. 90% din exporturile sale sunt mărfuri și 2/3 obișnuiau să fie constituite din petrol și gaze.

2. Mărfurile necesită transport - maritim sau prin conducte ieftine.

3. Rusia a pierdut deja aproape toate cele 150 de miliarde de metri cubi de gaze exportate către Europa, în valoare de 60-70 de miliarde de dolari/ an. Gazoductele dominante merg în Europa, iar Rusia mai produce și puțin GNL (gaz natural lichefiat). Vânzările interne de gaze rămân puternic subvenționate, astfel încât Gazprom poate da faliment.

4. Petrolul a reprezentat în mod tradițional mai mult de jumătate din exporturile totale ale Rusiei și probabil că încă o face. Vestul și Ucraina ar trebui să se concentreze pe minimizarea veniturilor din exporturile de petrol ale Rusiei.

5. De la începutul anului 2023, Occidentul a impus un plafon de preț petrolului rusesc. A funcționat bine în prima jumătate a anului 2023, dar apoi prețurile au crescut.

6. Guvernul SUA a depistat actori internaționali care încalcă sancțiunile și i-a sancționat pe mulți dintre ei. Această supraveghere se desfășoară cu o eficiență din ce în ce mai mare.

7. 90% din exporturile de petrol ale Rusiei sunt livrate prin două mări - Marea Baltică, de mică adâncime, și Marea Neagră. Cea mai mare parte a mărfurilor este expediată de o flotă formată din nave foarte vechi, sub standardele actuale, cu asigurare slabă sau fără asigurare. Acest lucru nu ar trebui permis în aceste ape extrem de sensibile din punct de vedere ecologic.

8. Marea Baltică este înconjurată de membri NATO cărora le pasă de mediu. Ei trebuie să interzică petrolierele-fantomă periculoase ale Rusiei.

9. Acest lucru ar putea fi făcut în două puncte de sufocare - Öresund (în Suedia) - un loc îngust și puțin adânc sau Golful Finlandei (Finlanda și Estonia).

10. Toate exporturile rusești de petrol din Marea Neagră trebuie să treacă prin Istanbul prin îngusta strâmtoare Bosfor. Cum poate Turcia, care impune restricții sănătoase de mediu asupra tuturor navelor care traversează Bosforului, să permită trecerea oricăror petroliere substandard? E timpul să le oprim pe toate!

11. Ucraina a făcut deja pasul înainte, bombardând rafinăriile și porturile de export, care sunt foarte concentrate în jurul a două orașe rusești, Sankt Petersburg și Novorossiisk. Insistând să fie independentă de țările de tranzit - și maltratându-le sistematic în ultimele decenii - Rusia s-a autovulnerabilizat.

12. Ucraina a bombardat unul dintre cele trei mari porturi petroliere din jurul orașului Sankt Petersburg și unul în Tuapse, lângă Novorossiisk. De asemenea, a bombardat mai multe depozite de petrol.

13. În continuare, ne-am aștepta ca Ucraina să lovească și alte rafinării, depozite petroliere și porturi de export în aceste zone.

14. După aceea, Ucraina poate merge în amonte și poate bombarda instalații și conjuncturi petroliere importante, care nu sunt la fel de ușor de reparat precum conductele.

15. În paralel, Occidentul ar trebui să interzică companiilor occidentale de servicii petroliere să lucreze în Rusia, în special Schlumberger (companie cu sediul la Paris), care încă are contracte absolut neafectate de război în spațiul rusesc.

16. Dar nu are nevoie lumea de petrol rusesc? Nu chiar. În prezent, SUA produc mai mult petrol decât a făcut vreodată orice țară - 13,2 milioane de barili pe zi - și poate crește cu ușurință producția cu mult mai mult, dacă administrația de la Washington o permite. Acesta este momentul potrivit pentru a lovi petrolul rusesc.

17. Se estimează că veniturile din export ale Rusiei se vor opri la 420 de miliarde de dolari în 2024 (-29%, de la aproape 600 de miliarde de dolari în 2022). Întrucât aproximativ jumătate din marfa de export este petrol, exporturile totale ale Rusiei pot fi reduse la 200 de miliarde de dolari, cu sancțiuni efective pe produsele petroliere plus bombardamentele ucrainene.

În acest punct, Rusia este în genunchi financiar.

18. Trebuie subliniat că un motiv important pentru care Kievul poate bombarda cu atâta precizie instalațiile petroliere rusești este că Ucraina a dezvoltat o producție remarcabilă de drone în timpul războiului. Producătorii de drone sunt mulți și privați. Sunt cei mai buni și cei mai străluciți ucraineni (cunosc mai mulți)", arată economistul într-o postare pe X (fostul Twitter).

