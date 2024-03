Cum arată "rechinii" trimiși asupra navelor rusești din Marea Neagră. Filmarea de la bordul vasului "Țezar Kunikov" cu câteva secunde înainte de lovitura fatală VIDEO

Un canal rusesc de propagandă militară a publicat imagini filmate cu camera GoPro de către un soldat rus aflat pe vasul rusesc de război "Țezar Kunikov", scufundat pe 14 februarie în zona Crimeei, după o acțiune specială a armatei ucrainene.

Perspectiva marinarilor ruși aflați pe vasele atacate de dronele ucrainene este vizibilă într-o filmare făcută publică chiar de un blogger militar apropiat de Kremlin, deținătorul canalului de Telegram Fighterbomber.

Imaginile arată ultimele minute ale vasului de război "Țezar Kunikov", cu focus pe apărarea disperată a soldaților ruși, care trag cu mitraliere de mare calibru în roiul de drone marine trimis asupra navei.

Una dintre drone este vizibilă în filmare, șerpuind în apă la câțiva metri de navă, operatorul încercând să împiedice imobilizarea ei. Analistul militar Tendar compară traseul dronei cu cel al unui rechin.

Spectacular footage from the Russian point of view regarding the sinking of the “Caesar Kunikov” three weeks ago emerged (see repost). The Magura V5 USVs attack the Russian warships like sharks. The footage ends with the 2nd explosion.

Filmarea de două minute se încheie cu momentul celei de-a doua explozii, care avea să fie fatală vasului.

🔥BREAKING🔥

🫡 On February 14, 2024, the Main Directorate of Intelligence destroyed the large landing ship "Caesar Kunikov" of the 🇷🇺Russian Black Sea Fleet

🦉 The special forces of "Group 13" of the GUR of the Ministry of Defense of Ukraine carried out a successful mission. pic.twitter.com/gqFpCUACs4