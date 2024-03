Putin se scufundă tot mai mult: Arma de temut a Rusiei devine inactivă

Probleme intense pentru Vladimir Putin, care arată slăbiciuni majore ale regimului său, atât pe frontul din Ucraina, cât și în gestionarea situației de securitate din Rusia, după atacurile teroriste de la Moscova. Acum, ministrul britanic al Apărării, Grant Shapps, anunță că măreața flotă din Marea Neagră a lui Putin se scufundă tot mai mult, arma de temut a armatei roșii devine ”inactivă funcțional”, după pierderile recente.

Comentând după ultimele lovituri ucrainene asupra orașului-port Sevastopol din Crimeea, ministrul britanic al apărării a spus că flota rusă de la Marea Neagră a ajuns să fie nefuncțională, potrivit Newsweek.

Grant Shapps a distribuit o postare pe X, fosta Twitter, a Ministerului Apărării ucrainean în care își revendică responsabilitatea pentru loviturile cu rachete asupra Sevastopolului duminică.

Informațiile pe care Putin le ascunde cu grijă: Americanii dezvăluie pierderile reale ale rușilor în Ucraina

Conturile de informații cu sursă deschisă au sugerat că în atacuri au fost folosite rachete Storm Shadow furnizate de Marea Britanie, în timp ce bloggerii ruși spun că au fost folosite rachete Neptune, rachete ADM-160 și drone. Serviciile de informații militare ucrainene au declarat că avariile aduse navei ruse Yamal sunt critice și că „o breșă în puntea superioară a făcut ca nava să se încline la tribord”.

Navele de debarcare din clasa Ropucha, Yamal și Azov, au fost lovite, la fel ca și centrul de comunicații al flotei din Sevastopol, Crimeea, și alte facilități de infrastructură în ultimul atac. Kievul s-a lăudat cu „vestea grozavă” în postarea ministerului ucrainean al apărării, care se termina cu „Bravo! Crimeea este Ucraina!”

Alături de postarea partajată, Shapps a scris: „Ocuparea ilegală continuă de către Putin a Ucrainei solicită un cost masiv pentru flota rusă de la Marea Neagră, care este acum inactivă funcțional”.

Mutarea inteligentă a Ucrainei pentru a-l opri pe Putin: Scutul nevăzut conceput pe 2.000 de kilometri

Great news 🔥

-2 russian ships.

Overnight, the Ukrainian Air Force successfully struck "Yamal" and "Azov" Ropucha-class landing ships in temporarily occupied Sevastopol.

In addition, the russian Black Sea Fleet's communications center and several infrastructure facilities were… pic.twitter.com/EdGhK18nxf