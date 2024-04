Armata ucraineană anunță că a respins 59 de atacuri rusești. Unde au avut loc cele mai multe lupte VIDEO

Armata ucraineană a respins, sâmbătă, 27 aprilie, 59 de atacuri inamice în cinci sectoare ale liniei de front, cele mai multe dintre ele pe ruta Avdiivka, relatează ukrinform.net.

În total, 71 de situaţii de luptă au avut loc pe linia frontului pe parcursul zilei, potrivit Statului Major General.

Avioanele ucrainene au lovit 16 zone în care erau concentrate trupe ruseşti.

The Russian military captured two American-made armored repair recovery vehicles in the Avdiivka direction, which had previously been shot down by FPV drones. pic.twitter.com/FAx8rdRBZA

Apărarea aeriană a Ucrainei a distrus o rachetă aeriană ghidată Kh-59 a ruşilor.

Russian soldiers record a video of themselves hiding in a hole near Avdiivka.

They say they are being mistreated by their commanders and have been given no equipment.

They say that American Bradley IFVs will destroy them as soon as the weather improves pic.twitter.com/9NiOIKyxAw