Forțele ucrainene au doborât trei avioane de luptă rusești, susține șeful Forțelor Aeriene ale Ucrainei

Forţele ucrainene au doborât sâmbătă două avioane de vânătoare-bombardiere ruseşti Su-34 şi un avion de luptă Su-35 pe cerul de deasupra estului Ucrainei, a declarat şeful forţelor aeriene ale ţării, Mikola Oleşciuk, citat de Reuters.

”În dimineaţa zilei de 17 februarie 2024, în (sectorul) de est, unităţile Forţelor Aeriene ale Forţelor Armate ale Ucrainei au distrus trei avioane inamice deodată - două avioane de vânătoare-bombardiere Su-34 şi un avion de luptă Su-35”, a scris Oleşciuk pe Telegram.

Reuters nu a putut verifica afirmaţia, care, dacă este adevărată, ar reprezenta o pierdere pentru Moscova de avioane de război avansate în valoare totală de peste 100 de milioane de dolari.

De când a primit sisteme avansate de apărare aeriană occidentală, Kievul a reuşit să desfăşoare aceste arme pentru a reprezenta o ameninţare din ce în ce mai mare pentru aviaţia rusă în zonele din apropierea primei linii, pe măsură ce se apropie împlinirea a doi ani de invazie a Rusiei.

BREAKING:

The Ukrainian Army shot down 3 Russian fighter jets this morning

2x Su-34 fighter-bombers

1x Su-35 fighter jet

Looks like the Ukrainians brought a Patriot battery much closer to the frontlines than normally in order to surprise the Russians.

Great news! pic.twitter.com/RTizURU8WN