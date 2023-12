Cel puţin o persoană a fost ucisă şi alte patru rănite marţi, 26 decembrie, într-un bombardament rus asupra unei gări din oraşul Herson, sudul Ucrainei, în timp ce civilii se pregăteau de evacuare, a declarat ministrul de Interne, Igor Klymenko, relatează AFP.

”Herson, seara. În jur de 140 de civili aşteaptau în gară plecarea trenului de evacuare. În acel moment, inamicul a început un bombardament masiv al oraşului”, a indicat Igor Klymenko pe Telegram.

Un poliţist a fost ucis, doi civili şi doi poliţişti au fost răniţi de schije, a precizat el.

The aftermath of the Russian strike on the railway station in Kherson

There are civilian casualties, their number is being specified. pic.twitter.com/lOyOXjuqZs